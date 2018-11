I 24 finalisti di Sanremo Giovani 2019 | News



Due serate evento, il 20 e il 21 dicembre, in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, per laureare due giovani promesse e assegnare il passaporto da Big per l’edizione 2019 del Festival della Canzone Italiana.

L’edizione di Sanremo Giovani 2018, che vedrà ai nastri di partenza 24 artisti, sarà un vero “festival” nel festival e accompagnerà i telespettatori verso l’edizione di febbraio grazie alle modifiche al regolamento fortemente volute dal direttore artistico Claudio Baglioni e indirizzate ad elevare i giovani allo stesso livello dei Campioni.

Dopo le audizioni dal vivo che hanno riguardato i 69 selezionati su 574 iscritti a Sanremo Giovani e i 25 vincitori di Area Sanremo oggi, in diretta su Radio2 Social Club, il direttore artistico ha svelato i 24 finalisti che si sfideranno nelle 2 serate di dicembre. E in questi 2 mesi tra la Commissione musicale del Festival presieduta da Claudio Baglioni e le selezioni di Area Sanremo sono stati ascoltati 1549 brani, un campione enormemente rappresentativo della produzione musicale italiana.

Oltre alle due prime serate condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi il 20 e il 21 dicembre, Rai1 proporrĂ anche quattro appuntamenti pomeridiani condotti da Luca Barbarossa dal 17 al 20 dicembre per far conoscere e apprezzare al grande pubblico i 24 finalisti. (La redazione)

Ecco i nomi dei 24 artisti in gara:

FEDERICA ABBATE

ANDREA BIAGIONI

CANNELLA

LAURA CIRIACO

DIEGO CONTI

CORDIO

DESCHEMA

EINAR

FEDRIX & FLAW

FOSCO17

LA RUA

LA ZERO

LE ORE

MAHMOOD

MARTE MARASCO

MESCALINA

FRANCESCA MIOLA

GIULIA MUTTI

NYVINNE

ROS

ROBERTO SAITA

SISMA

SYMO

WEPRO