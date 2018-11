Il nuovo singolo del cantautore sardo Carlo Addaris | Video



A distanza di due anni da Metamorfosi, primo album solista, Carlo Addaris torna con un nuovo singolo, che anticipa il nuovo disco in uscita nel 2019.

Il fuoco sulla sabbia, prodotto dal guru delle produzioni indipendenti Emanuele Fusaroli, è un grido di dolore in un mare di speranze annegate, dove il sogno di un falò in spiaggia si trasforma in un incubo più che reale di corpi in balia delle onde, abbracci perduti e vestiti fumanti. (La redazione)