Tash Sultana a Ferrara Sotto Le Stelle 2019. Ascolta il suo album di debutto in streaming integrale | News



Dopo il clamoroso sold out del suo concerto a Milano lo scorso 29 settembre, Tash Sultana annuncia un nuovo e unico live in Italia per il 2019.

L’appuntamento con la cantautrice australiana √® previsto il 22 luglio 2019 per la 24esima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle.

Tash scrive, registra, produce e suona tutti i suoi pezzi da zero sul palco. La sua voce è magica: ha un dono naturale per la melodia e il virtuosismo con cui suona oltre venti strumenti è di un altro pianeta.

Il suo album di debutto, Flow State, pubblicato da Sony Music il 31 agosto 2018 è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)