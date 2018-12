Un Passo Ã¨ il nuovo singolo del cantautore Davide Pagnini. Guarda il video | News

Un Passo è il nuovo singolo del cantautore Davide Pagnini. Guarda il video | News



La solitudine e la tristezza di un uomo che ha perso qualcuno di importante. Un uomo che si chiede se sia arrivato anche per lui il momento di mollare e abbandonarsi al dolore o se sia ancora possibile aggrapparsi al flebile ricordo di un amore che lo ha tenuto in vita per anni.

Passeggia, sapendo che ognuno di quei passi potrebbe essere l’ultimo di un tempo passato o il primo di una storia diversa. Respira l’aria, assapora il pianeta, guarda il cielo in cerca di qualcosa, osserva le rughe del suo volto ormai diverso, cerca silenzio per pensare. Poi, finalmente, trova la risposta.

Tutto questo è il nuovo singolo del cantautore Davide Pagnini. Si intitola Un Passo ed è in anteprima streaming sul nostro blog. Buona visione, ma soprattutto buon ascolto. (La redazione)