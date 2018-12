Best of 2018: i migliori 25 album dell’anno | News



Eccoci finalmente con il classificone del 2018. Appuntamento imperdibile che dal 2005 segnala le migliori uscite discografiche dell’anno.

Tra i 25 dischi scelti quest’anno l’ha spuntata per un soffio Cocoa Sugar della formazione scozzese Young Fathers, lavoro che frulla un sacco di cose: dall’afrobeat alla no wave, passando per il soul, il gospel, l’elettronica e persino un certo rap destrutturato. Chiaro esempio di integrazione e sperimentazione all’insegna della musica black che vede protagonisti il liberiano Alloysious Massaquo, il nigeriano Kayus Bankole e il britannico Graham “G” Hastings.

Qualche gradino più sotto arrivano altri due dischi bomba: Double Negative dei Low, meraviglia che rivela tutta l’impalpabile e corrosiva bellezza della band di Duluth, e Negative Capability di Marianne Faithfull, che ci consegna un album sublime per scrittura, arrangiamenti e interpretazione.

Tra i dischi italiani, nel senso di musicisti italiani, svettano invece tre piccoli gioielli: St. Peter di Emma Tricca, Ciao Cuore di Riccardo Sinigallia e Vivere o morire di Motta.

Segnaliamo inoltre l’indie rock di Bottle it in (Kurt Vile) e di Freedom (Amen Dunes), come pure le sperimentazioni a base di free jazz e post-rock di HC-01 Hanoi (Unknown Mortal Orchestra).

Non mancano infine nella classifica due album a noi particolarmente cari: American Utopia di David Byrne e Care for me di Saba. Ma anche tanti altri che potrete scoprire scrollando questa pagina. (La redazione)

BEST ALBUMS OF 2018 - TOP 25

01. YOUNG FATHERS. Cocoa Sugar (Ninja Tune)



02. LOW. Double Negative (Sub Pop)



03. MARIANNE FAITHFULL. Negative Capability (BMG)



04. AMEN DUNES. Freedom (Sacred Bones)



05. LONNIE HOLLEY. Mith (Jagjaguwar)



06. KURT VILE. Bottle It In (Matador)



07. SPIRITUALIZED. And Nothing Hurt (Fat Possum)



08. IDLES. Joy as an Act of Resistance (Partisan Records)



09. EMMA TRICCA. St. Peter (Dell’Orso)



10. SABA. Care for me (Saba Pivot)



11. RICCARDO SINIGALLIA. Ciao Cuore (Sugar Music)



12 PARQUET COURTS. Wide Awake (Rough Trade)



13. CAT POWER. Wanderer (Domino)



14. RIVAL CONSOLES. Persona (Erased Tapes)



15. VIRGINIA WING. Ecstatic Arrow (Fire)



16. DAVID BYRNE. American Utopia (Nonesuch)



17. CONFIDENCE MAN. Confident Music for Confident People (Heavenly)



18. UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA. IC-01 Hanoi (Jagjaguwar)



19. SONS OF KEMET. Your Queen is a Reptile (Impulse!)



20. MOTTA. Vivere o morire (Sugar)



21. MARISSA NADLER. For my Crimes (Sacred Bones)



22. SHAME. Songs Of Praise (Dead Oceans)



23. BEACH HOUSE. 7 (Sub Pop)



24. JULIA HOLTER. Aviary (Domino)



25. WILLARD GRANT CONSPIRACY. Untethered (Loose Music)