Giulio Casale con il nuovo album dal titolo Inexorable. Ascolta il primo singolo | News



Inexorable è il titolo del nuovo album di inediti di Giulio Casale in uscita il prossimo 11 gennaio 2019. Figura poliedrica del panorama artistico contemporaneo, Casale, in oltre 25 anni di carriera, ha calcato i palchi d’Italia come frontman degli Estra, ha vissuto la sua carriera solista come cantautore alternando alla musica una fervente attività teatrale in spettacoli dedicati a Gaber, ma non solo, non mancando di cimentarsi con la scrittura di libri e poesie.

Inexorable sancisce la collaborazione con l’etichetta veronese Vrec (marchio dall’agenzia davvero comunicazione di David Bonato) distribuita nei migliori negozi da Audioglobe.

Si tratta del quarto album della carriera solista per l’ex frontman degli Estra dopo Sullo Zero, In fondo al blu e Dalla parte del Torto e include i 5 brani pubblicati come singoli durante l’arco del 2017.

Il singolo che anticipa l’album scelto per radio e televisioni è Un giorno storico supportato da un videoclip realizzato dal regista Carlo Tombola (Subsonica, Afterhours, Casablanca e molti altri). (La redazione)