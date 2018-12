Helium, il nuovo album di Homeshake, progetto del canadese Peter Sagar | News



Sarà pubblicato 15 febbraio 2019 su Sinderlyn Records, il nuovo e atteso lavoro discografico di Homeshake, progetto del canadese Peter Sagar (già chitarrista di Mac DeMarco).

Il disco si intitola Helium ed è un lavoro intimo ed elegante, prodotto e composto con ingegno e originalità, guardando ai classici dell’r&b e del pop degli anni ’80 e registrato seguendo i dettami dell’indie contemporaneo, Mac DeMarco e Wild Nothing per la parte rock, e Visible Cloacks, Dj Rashad e Jlin per quella elettronica.

Il quarto album di Homeshake è stato anticipato dai singoli Like Mariah e Nothing Could Be Better. Noi vi proponiamo il video di quest’ultima traccia. (La redazione)