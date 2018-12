Guadalupe Ã¨ il nuovo dei romani MÃ²n. Guarda il video di IX | News

Guadalupe è il nuovo dei romani Mòn. Guarda il video di IX | News



Reduci dagli ottimi risultati del disco d’esordio, Zama, uscito a maggio 2017 per Urtovox records, e dal fortunato tour di oltre 70 date in Italia e all’estero, ecco tornare sulle scene i Mòn, con un cospicuo bagaglio di esperienza in più e la voglia di crescere consapevolmente in un mercato sempre più avverso, come quello delineatosi in Italia negli ultimi due anni.

In Guadalupe, che vedrà la luce il 25 gennaio 2019 sempre su Urtovox records, i Mòn mettono in maggiore evidenza personalità e spessore nella scrittura dei brani, dando vita ad un collage onirico e trasognato di musiche e parole, che attingono in maniera sempre più originale alle fonti dell’indie pop folk di matrice europea, che vede in Bon Iver, Beirut e Mùm i suoi riferimenti più importanti.

Per la regia dei suoni e delle registrazioni la band ha scelto questa volta di affidarsi alle sapienti mani di Giacomo Fiorenza, veterano e caposcuola delle produzioni indie Italiane dai primi anni ‘90 a oggi, riuscendo così a forgiare in maniera più incisiva il sound di quello che sono oggi i Mòn.

L’album è stato anticipato il 7 dicembre da un primo singolo, IX, a cui è seguito il relativo videoclip realizzato da Marco Brancato. (La redazione)