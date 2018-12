I National a Ypsigrock Festival 2019



Dall’8 all’11 agosto 2019 Castelbuono (Palermo) si prepara per la 23esima edizione di Ypsigrock. La regola è sempre la stessa: solo una volta si sale sui palchi del festival siciliano con lo stesso progetto.

Il primo annuncio riguarda i National, che saranno ospiti di Ypsigrock per l’unica ed esclusiva data prevista nel 2019 in Italia.

La band americana capitanata da Matt Berninger con l’abum Sleep Well Beast del 2017 si è guadagnata il Grammy come Best Alternative Music Album. (La redazione)