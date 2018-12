L’album di debutto del cantautore alt-folk Toria. Ascoltalo in streaming integrale | News



Il disco di esordio di Toria, al secolo, Marco Torriani è, come suggerisce il titolo, un viaggio intimo in cui mettersi a nudo e vestirsi solo di melodie vocali e strumenti acustici, un percorso di ricerca dell’emozione e dell’essenzialità.

Il musicista e produttore di Crema, arriva da una lunga esperienza maturata nell’indie rock, nella musica strumentale e nell’elettronica (in diverse formazioni e come strumentista per il cantautore Bugo) e con questo primo lavoro solista esplora per la prima volta il songwriting in inglese, attingendo a sonorità che richiamano Elliot Smith come i Cure più acustici e i primi Radiohead.

Canzoni intime e malinconiche che però non si abbandonano mai al pessimismo e che, anzi, creano un viaggio circolare di esplorazione dei sentimenti, come si può dedurre da testi che declinano con dolcezza i vari aspetti del mondo interiore e della vita di relazione, anche quando questi si manifestano attraverso il dolore e la perdita.

Naked in a Dress, pubblicato da New Model Label e distribuito da Audioglobe, Toria realizza un disco “privato” e personale in cui suona tutti gli strumenti, canta e produce.

Un album in cui si mette a nudo vestendosi di canzoni delicate ed emotive, che a partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)