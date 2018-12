The Zen Circus e Motta al Festival di Sanremo 2019 | News



Tra i primi nomi annunciati per il Festival di Sanremo 2019 segnaliamo con immenso piacere la presenza della formazione The Zen Circus, con il brano L’amore è una dittatura, e del cantautore Motta che, invece, porterà sul palco dell’Ariston una canzone dal titolo Dov’è l’Italia. Un grande in bocca al lupo ai nostri beniamini italiani. (La redazione)

Nella foto in alto di Daniele L. Bianchi, scattata al Monk di Roma nel 2017, Massimiliano “Ufo” Schiavelli (sx) e Andrea Appino (dx) degli Zen Circus e Francesco Motta (centro).