L’album di debutto di [lessness], progetto solista di Luigi Segnana (già Casa del Mirto) | News



L’8 febbraio 2019 sarà pubblicato Never Was But Grey, album di debutto di [lessness], progetto solista del compositore e produttore italiano Luigi Segnana (ex Casa del Mirto).

Si tratta di un lavoro che si muove dalle parti di Jon Hopkins, James Blake e Dave Gahan. (La redazione)