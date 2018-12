La musica senza tempo del compositore belga Wim Mertens | News



That Wich is Not è il titolo del nuovo album dell’infaticabile maestro belga Wim Mertens, ancora alla guida di un largo ensemble composto da fiati (soprattutto), un quintetto d’archi, arpa, chitarra e chitarra basso, fisarmonica, percussioni e il suo immancabile pianoforte.

Fra i musicisti che collaborano al disco ci sono il sassofonista e clarinettista Dirk Descheemaeker e come la violinista Tatiana Samouil.

Affascinanti storie senza parole. Un ulteriore gioiello della sua sconfinata discografia. Musica composta, arrangiata e prodotta dallo stesso Wim Mertens e pubblicato a settembre scorso dalla sua Usura Music.

Pianista e compositore belga, Mertens è uno dei padri nobili del nuova musica europea, al confine fra lo spirito classico e la sensibilità contemporanea.

Un percorso unico ed emozionante che attraversa alcuni decenni di ricerca e di comunicazione con la musica. Dai lontani (e ormai leggendari) dischi firmati Soft Verdict, sulle tracce del minimalismo, fino alle emozioni dei rinnovati percorsi tracciati oggi. Un linguaggio originale e riconoscibile. Una musica senza tempo. (La redazione)