Le nostre 10 canzoni del 2018. Tutte da ascoltare! | News



Dopo la classifica dei migliori 25 album dell’anno, abbiamo stilato per voi quella delle dieci canzoni più belle del 2108. Ovviamente, secondo noi.

E la prima in assoluto è Toy della formazione scozzese Young Fathers. Buon ascolto. (La redazione)

01. Toy by YOUNG FATHERS



02. The Gypsy Faerie Queen feat. Nick Cave by MARIANNE FAITHFULL



03. Salt by EMMA TRICCA



04. Back for Me by LONNIE HOLLEY



05. Allocate by DAMIEN JURADO



06. Here by DAVID BYRNE



07. Ciao cuore by RICCARDO SINIGALLIA



08. Life by SABA



09. For My Crimes by MARISSA NADLER



10. Bassackwards by KURT VILE