Girl with Basket of Fruit: il nuovo album degli Xiu Xiu | News



L’8 febbraio prossimo sarà pubblicato il nuovo album degli Xiu Xiu di James Stewart dal titolo Girl with Basket of Fruit, anticipato dal singolo Scisssssssors.

Girl with Basket of Fruit è stato prodotto da Angela Seo e da Gregg Saunier dei Deerhoof e segna il ritorno della band di James Stewart dopo l’ultimo Forget, uscito 2017 sempre per La Tempesta International e Goodfellas.

Il disco è stato registrato dalla nuova formazione degli Xiu Xiu che, oltre allo stesso Stewart e Angela Seo, comprende l’ex Swans Thor Harris e Jordan Geiger.

Negli ultimi due anni gli Xiu Xiu hanno pubblicato Forget e Plays The Music of Twin Peaks, quest’ultima non è altro che una personale reinterpretazione della colonna sonora di Twin Peaks. (La redazione)