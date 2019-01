Peter Bjorn and John dal vivo in Italia | News



Il celebre trio svedese Peter Bjorn and John arriva in Italia per presentare il nuovo album Darker Days, pubblicato il 19 ottobre 2018 via Ingrid e anticipato dai tre singoli One For The Team, Gut Feeling e Every Other Night.

Darker Days è stato registrato negli Atlantis Studios di Stoccolma. Il titolo è stato il punto di partenza ed è poi divenuto il tema centrale dell’album, con ogni membro che ha portato in studio la propria interpretazione del concetto ed ha poi suonato nelle canzoni dell’altro.

Ogni membro ha quindi dato un preciso carattere ai propri brani, Peter Morén si è concentrato su ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento, Björn Yttling ha scavato nei problemi di relazione e John Eriksson, il più intimista, ha esplorato le ombre della nostra stessa psiche.

Peter Bjorn and John si esibiranno per l’unica data italiana il 14 marzo 2019 al Locomotiv di Bologna. (La redazione)