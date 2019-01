I Fluct rivisitano All the World is Green di Tom Waits | News



I Fluct sono un duo anomalo, dagli antipodi: voce femminile e basso elettrico, gioco di opposti tra acustica naturale e sintesi elettronica.

Il singolare duo, composto da Elena Tavernini (voce e synth) e Giacomo Papetti (basso ed effetti), si cimenta in lavoro di riscrittura e rivisitazione di All the World is Green, opera dell’emblematico e geniale cantautore americano Tom Waits.

I due musicisti si muovono in libertĂ attraverso il vasto repertorio di Waits, leggendolo ora come perfetta sintesi della tradizione americana, ora come sorgente spuria di sonoritĂ oblique che passano con ironia dal lunare al lunatico, dal brutale al poetico.

E il risultato è un disco dove linee morbide e spigoli si intrecciano all’interno di canzoni dalla forma tradizionale, interrotte da improvvisazioni imprevedibili.

All the World is Green, pubblicato in Italia da UR Records lo scorso 21 dicembre 2018, uscirĂ in tutto il resto del mondo il 15 febbraio 2019. (La redazione)