I dischi e i singoli più venduti in Italia nel 2018 | News



Secondo le classifiche diffuse dalla Federazione Industria Musica Italiana, è Rockstar di Sfera Ebbasta l’album più venduto nel 2018, in vetta a una chart (che include: fisico, digitale e streaming premium) fortemente caratterizzata dalla centralità della musica italiana: ben 9 delle prime 10 posizioni appartengono infatti ad artisti nazionali.

Conquista la seconda posizione Plume di Irama e chiude il podio Fatti sentire di Laura Pausini, l’unica donna in Top Ten.

Nelle prime 30 posizioni in classifica si registra un solo artista internazionale: si tratta del decimo posto di ÷ (Divide) di Ed Sheeran, un artista di grande successo in Italia che ha raggiunto la vetta della chart annuale FIMI/GfK nel 2017.

Nei Singoli (digitale e streaming premium) domina la hit estiva Amore e capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston, a cui seguono Perfect di Ed Sheeran e Cupido di Sfera Ebbasta feat. Quavo. Anche in tale chart si segnala l’elevato grado di penetrazione del repertorio nazionale, con 7 tracce italiane su 10.

“La clamorosa affermazione della musica italiana nell’era dello streaming, con una percentuale così elevata anche tra i singoli, conferma una rivoluzione generazionale importante nel nostro Paese” ha commentato il Ceo di FIMI, Enzo Mazza.

“Otto su dieci degli artisti in top ten album hanno meno di trent’anni: è il risultato degli investimenti che le case discografiche hanno effettuato negli anni della crisi del settore. Si tratta di investimenti che hanno prodotto un cambiamento epocale nella musica italiana insieme con le giovanissime generazioni di fan legate alle nuove tecnologie come streaming, smartphone e social media”, ha concluso Mazza.

Al primo posto della classifica dedicata alla vendita dei vinili in Italia svetta il classico The dark side of the moon dei Pink Floyd, mentre – in linea con gli anni passati – la compilation più venduta dell’anno è Sanremo 2018.

In termini di volumi, nel 2018 in totale sono stati premiati 140 Album e 799 Singoli Digitali tra oro, platino e multiplatino.

La classifica Top Of The Music Fimi/GfK è l’unica a fornire un risultato completo dell’intero anno nei canali fisico, download e streaming e a includere, pertanto, il computo derivato dalle vendite natalizie - che da solo rappresenta circa il 25% del totale. I dati relativi al consumo di musica in streaming sono inclusi per tutte le 52 settimane.

QUI è possibile scaricare i file completi delle chart e le cover delle prime posizioni. (La redazione)