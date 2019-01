Dead Can Dance: sold out la prima delle due date italiane previste in primavera | News



Sold out per la prima delle due date italiane che i Dead Can Dance terranno la prossima primavera. La band ha confermato il suo ritorno in Italia con un doppio appuntamento, domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019, al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I Dead Can Dance, ovvero Lisa Gerrard e Brendan Perry, nel corso dei concerti italiani presenteranno il loro nuovo album, Dionysus, uscito lo scorso 2 novembre 2018.

Fin dalla nascita nel 1981, il duo australiano è stato a lungo intrigato dalle tradizioni popolari europee, non solo in termini musicali, ma anche per quanto concerne le pratiche secolari, religiose e spirituali. (La redazione)