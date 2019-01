Durand Jones & The Indications: il primo singolo che anticipa il nuovo album | News



Durand Jones & The Indications, tra le realtà più interessanti della scena soul contemporanea, annunciano il nuovo album American Love Call, disponibile per Dead Oceans/Colemine Records dal primo marzo prossimo.

American Love Call è il secondo album di Durand Jones & The Indications ed è la conferma del ruolo di protagonisti della band di Bloomington, Indiana, nella scena soul contemporanea.

La band è formata dal cantante Durand Jones e dai musicisti Aaron Frazer (batteria e voce), Blake Rhein (chitarra), Kyle Houpt (basso) e Steve Okonski (tastiere), gli Indications hanno pubblicato il loro omonimo esordio per la giovane ma attivissima Colemine Records, già considerato un vero e proprio marchio di garanzia per il soul contemporaneo.

L’esordio è diventato velocemente un instant classic grazie alla potenza dei live della band e al passaparola generato dai commessi dei principali negozi di dischi americani, tanto da essere ristampato dopo solo un anno e distribuito nuovamente dall’attenta Dead Oceans.

Il nuovo American Love Call è stato registrato durante l’estate del 2018 presso lo Studio G di Brooklyn, New York. Lo stile di Durand Jones & The Indications si nutre non solo di soul ma anche di R&B, gospel, folk rock, e musica classica.

Guarda il video del primo singolo Don’t You Know. (La redazione)