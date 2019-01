Soap&Skin a Ferrara Sotto Le Stelle 2019 | News



Si aggiunge un altro importante nome al cast della ventiquattresima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle. Dopo l’annuncio della cantautrice australiana Tash Sultana, previsto il 22 luglio 2019, è la volta di Anja Plaschg con il suo progetto sperimentale e alternativo, Soap&Skin, che mette insieme un sacco di cose: neoclassical, elettronica/ambient, cantautorato folk e pop da camera.

L’artista austriaca si esibirà il 25 giugno prossimo in Piazza Castello a Ferrara per l’unica data estiva italiana.

Ferrara Sotto Le Stelle è una delle manifestazioni più longeve e importanti d’Italia che ha, inoltre, come protagonista il suggestivo e meraviglioso centro storico della città degli Estensi.

Di seguito è possibile ascoltare Heal, brano estratto dall’album From Gas to Solid/you are my friend pubblicato il 26 ottobre 2018 da PIAS. (La redazione)