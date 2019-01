Cherry Glazerr: nuovo album per la formazione indie rock americana | Video



Stuffed & Ready è il terzo album degli Cherry Glazerr, formazione indie rock americana capitanata dalla giovane Clementine Creevy.

Il nuovo album, che segue Apocalistick del 2017, sarà pubblicato il primo febbraio per Secretly Canadian ed è anticipato dal video del singolo Wasted Nun.

Proprio sull’onda del successo del precedente album, gli Cherry Glazerr hanno aperto show e tour per band come Flaming Lips, The Breeders, Foster the People, Slowdive e Portugal the Man, arrivando a suonare ovunque sia nel Nuovo Mondo che nel Vecchio Continente. (La redazione)