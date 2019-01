Forma Mentis: il nuovo album di Umberto Maria Giardini | Video



Il prossimo 22 febbraio sarà pubblicato da Ala Bianca Records il nuovo album del musicista Umberto Maria Giardini. Il disco si intitolerà Forma Mentis, proprio come quello registrato nel 2014 a nome di Moltheni ma mai pubblicato (chissà se si tratta dello stesso lavoro).

Per ora, intanto, l’album è anticipato dal primo singolo Pleiadi in un cielo perfetto, il cui video è stato girato ad Asiago da Nicola Santoro, su ideazione dello stesso UMG, in uno scenario spettrale successivamente alla tempesta di novembre 2018 che ha abbattuto oltre cinque milioni di alberi. (La redazione)