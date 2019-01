Le dita nelle costole: il viaggio intimo e introspettivo e di Jena Lu | News



Mirko Lucidoni, in arte Jena Lu è cantante, chitarrista e autore di matrice rock. Classe 1975, si avvicina alla musica nella metà degli anni ‘90, quando viene folgorato da Nevermind dei Nirvana.

Dopo aver militato in diverse band locali con repertorio proprio, fonda nel 2006 la band alternative rock laBase che, dopo vari aggiustamenti nella formazione, nel 2013 arriva alla line up attuale.

Alla fine del 2017, l’autore raggiunge la consapevolezza del fatto che molti dei suoi brani inediti avrebbero avuto un impatto maggiore se interpretati “unplugged”.

Nasce così il progetto solista Jena Lu, con il quale l’autore riprende una raccolta di brani mai eseguiti, molto intimi, scritti in varie fasi della propria vita, per svilupparne l’idea e inserirli in un nuovo disco.

Le dita nelle costole sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 per I Dischi del Minollo con distribuzione Audioglobe.

L’album è un viaggio introspettivo e intimo ma allo stesso tempo graffiante e grintoso, un inno al cantautorato rock deciso, diretto e senza troppi fronzoli, a tratti solenne.

Le dita nelle costole è un vero e proprio manifesto che rappresenta la maturità artistica di Jena Lu, pronto a poter dire la propria senza “se” e senza “ma”. (La redazione)