Ryan Bingham: nuovo album per una delle voci piÃ¹ importanti della nuova generazione di artisti country | News

Ryan Bingham: nuovo album per una delle voci più importanti della nuova generazione di artisti country | News



Ryan Bingham è una delle voci più importanti della nuova generazione di artisti country, tra i pochi capace di far arrivare questo tipico sound americano anche al pubblico del vecchio continente.

American Love Song, sesto album in studio per il musicista americano, uscirà il 15 febbraio per Axster Bingham Records/Thirty Tigers con distribuzione italiana affidata a Goodfellas.

Ryan Bingham si esibirà il 4 maggio 2019 all’Auditorium Toscanini di Chiari (Brescia).

Wolves è uno dei singoli che anticipa American Love Song, album prodotto da Charlie Sexton (chitarrista di Bob Dylan tra il 1992 e il 2002) e registrato presso gli Arlyn Studio e Public Hi-Fi di Austin, Texas. (La redazione)