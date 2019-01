I Caboose volano a Memphis per l’International Blues Challenge. Ascolta l’album Hinterland Blues | News



Un viaggio e un’esperienza che sarà da ricordare per i Caboose, formazione nata tra Berlino e Benevento, composta da Louis DeCicco alle chitarre e voce e Carlo Corso alla batteria. Il riconoscimento arriva dopo un anno ricco di live, oltre 50 date tra Italia e Germania e la pubblicazione di un EP d’esordio che ha riscosso ottimi consensi.

I Caboose saranno dal 22 al 26 gennaio a Memphis, Tennessee, in rappresentanza della Mojo Station Blues Societ nelle prestigiose sedi della The Blues Foundation per l’International Blues Challenge 2019, la più grande manifestazione al mondo dedicata ai nuovi talenti ed esponenti di questo genere musicale.

Da qui la scelta dell’associazione che promuove il blues e le sue culture in Italia, di portare la band a rappresentare il nostro paese per la categoria solo - duo, come in precedenza era accaduto a nomi quali Bud Spencer Blues Explosion e Adriano Viterbini ma anche nuovi talenti come Dany Franchi che sta riscuotendo consensi in America, proprio nella “Land Where Blues Began”, per citare il classico scritto di Alan Lomax.

Il sound dei Caboose ha una forte vocazione eclettica: iniziando con sonorità decisamente Hill Country e Delta Blues, in cui si uniscono spoken word, rock, R&B e improvvisazione. Spesso attingono anche da altre forme d’arte, in primis teatro fisico e poesia beat.

Il primo EP omonimo, Caboose, è stato registrato nell’ottobre 2018 e stampato in 400 copie andate sold out solo grazie ai live; nell’estate del 2018 partecipano a importanti festival come Rock & Blues Festival - Pontinia, Atri Blues Festival e Molinara Crossroads, dove hanno l’onore di aprire il concerto a Watermelon Slim.

Hinterland Blues è il titolo del loro primo lavoro sulla lunga distanza pubblicato il 10 gennaio 2019 su New Model Label.

E da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi