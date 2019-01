Beat my Distance: l’esordio dei canadesi Anemone. Tra dream pop, shoegaze e krautrock | News



Gli Anemone sono la creatura di Chloè Soldevilla, nativa di Montreal, cresciuta nella tradizione della musica classica ed educata secondo i dettami del jazz. Soldevilla è arrivata al rock in tarda età, alla fine delle scuole superiori quando ha scoperto il krautrock di Neu! e Can.

Viaggiando come fotografa e filmmaker in giovane età Chloè ha cambiato radicalmente gusti musicali e si è immersa nella tradizione psichedelica durante un lungo soggiorno in California e nel punk e nella new wave britannica mentre era di base in Francia.

La band si √® formata a Montreal dall’incontro di Chlo√® con i musicisti Zachary Irving, Miles Dupire-Gagnon e Gabriele Lambert. I quattro hanno iniziato subito a lavorare sul repertorio dell’esordio discografico.

Il risultato, Beat my Distance, √® un album che si muove tra dream pop, shoegaze e ritmiche krautrock sostenute dall’incantevole voce di Chlo√®.

Beat my Distance, esordio dei canadesi Anemone, uscirà il 15 febbraio 2019 per Luminelle Recordings. (La redazione)