Dirotta su Cuba: ascolta il primo singolo in inglese della band fiorentina | Video



Good things è il nuovo singolo della formazione fiorentina Dirotta su Cuba. Sull’onda del successo del loro ultimo disco Studio Sessions Vol. 1, la band che ha portato il funk in Italia negli anni ’90, si propone per la prima volta nel suo percorso artistico con un pezzo in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto dai DSC dopo oltre 20 anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound.

«“Good things” è una vera e propria sfida», raccontano i Dirotta su Cuba. «È la prima volta che ci mettiamo alla prova con un brano in inglese, ma possiamo dire che ci rappresenta in pieno. Il ritornello ripete come un mantra “Good things take time”: per ottenere grandi risultati nella vita vanno fatte “cose buone” e ci vuole tempo ed impegno. In questa era del “tutto e subito” sembra quasi un concetto romantico, ma per noi in quelle parole c’è la chiave del successo e della serenità nella vita. Diciamo che questa è davvero una “Good things!»

A partire da oggi Good things dei Dirotta su Cuba è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)