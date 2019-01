Esce oggi, 18 gennaio 2019, il nuovo lavoro discografico di Nada Malanima. Il disco si intitola È un momento difficile, tesoro su Woodworm con distribuzione Artist First.

Circa il nuovo album, in un passaggio della lunga intervista realizzata da Raffaella Oliva per Io Donna, l’artista italiana dice:

“Volevo realizzare un disco che presentasse lo stesso mood dall’inizio alla fine, non volevo includesse stili diversi. In passato è capitato anche a me di inserire atmosfere differenti nello stesso album, con un’alternanza di brani più leggeri, di altri più rock e così via. Questa volta mi premeva puntare su una voce sola, il che non significa che le varie tracce siano una uguale all’altra, ma che per entrarci dentro, in questo disco, bisogna imboccare un percorso unico, privo di sbandamenti, in cui nel passaggio da una tappa all’altra, da un brano all’altro, la direzione rimane la stessa. E in cui io ci sono al cento per cento: non sono mai stata così diretta e vera.” (Nada Malanima, 2019)