Nuovo album per Hand Habits, il progetto della cantautrice Meg Duffy | Video



Secondo album per Hand Habits, progetto della cantautrice Meg Duffy. Si intitola Placeholder e sarà pubblicato su Saddle Creek e distribuito da Audioglobe a partire dal 1° marzo prossimo.

A proposito di Placeholder, Meg Duffy dice:

“I miei rapporti con le persone influenzano molto i miei testi e il modo in cui mi muovo nel mondo. I brani di “placeholder” parlano tutti di responsabilità e perdono. Sono tutte storie vere, non mi piace la finzione.” (Meg Duffy)

Meg descrive le canzoni come le più dirette che abbia mai scritto, frutto di un lavoro mirato. A differenza di Wildly Humble (Idle Before the Void), il nuovo disco “riguarda meno un mondo sommerso e più una sequenza logica e concisa di pensieri”.

Placeholder è la titletrack nonché il primo singolo estratto dal nuovo lavoro discografico di Hand Habits. (La redazione)