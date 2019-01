Tutto sul Festival di Sanremo 2019. Protagonisti, serate, sistema di voto, autori, dichiarazioni… | News



Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. Questa la principale innovazione fortemente voluta dal Direttore Artistico Claudio Baglioni per la gara che appassionerà gli italiani dal 5 al 9 febbraio su Rai1 e Radio2.

Sul palco del Teatro Ariston ci saranno infatti i 22 Artisti scelti dalla Commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani, che nelle serate del 20 e 21 dicembre scorse hanno conquistato il passaporto per il concorso di febbraio.

Saranno la vis comica, dolceamara e spesso surreale, di Claudio Bisio, e la poliedricità del multiforme talento di Virginia Raffaele, a formare - insieme a Claudio Baglioni, per la seconda volta al timone della più importante rassegna musicale italiana - il terzetto dei conduttori delle cinque prime serate di Rai1.

Definito da Claudio Baglioni un “evento musicale e spettacolare raccontato dalla televisione”, il Sanremo di quest’anno propone un cast di Campioni scelto, privilegiando i candidati che avessero un’identità artistica e un percorso professionale riconosciuti e riconoscibili, come interpreti musicali.

Per il Direttore Artistico e la Commissione selezionatrice la scelta di quest’anno è stata particolarmente impegnativa perché le 1550 proposte iscritte a Sanremo Giovani e le 300 presentate al Festival della Canzone italiana di Sanremo, esprimono, nella maggioranza dei casi, grande personalità e originalità .

LE SERATE

I Campioni in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (5 febbraio) del Festival. Nelle 2 successive (6 e 7 febbraio) i Campioni interpreteranno, di nuovo, i propri brani in gruppi da 12.

Nella quarta serata (8 febbraio) i 24 Artisti – reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme a un artista ospite.

Nella quinta serata – la serata finale (9 febbraio) nuova interpretazione -esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei 24 Artisti.

IL SISTEMA DI VOTO

Attraverso i quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), della giuria Demoscopica, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti si arriverà , progressivamente nelle cinque serate, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone vincitrice di Sanremo.

Nelle prime tre serate voteranno il pubblico, attraverso Televoto, la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa.

I tre sistemi di votazione avranno - nella determinazione della graduatoria delle 24 canzoni interpretate in Serata - un peso percentuale così ripartito: Televoto 40%; giuria Demoscopica 30%; giuria della Sala Stampa 30%.

Al termine della Terza serata verrà stilata da Rai una classifica congiunta delle 24 canzoni in gara, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella Prima Serata e nella Seconda (per le prime 12 canzoni) e Terza Serata (per le seconde 12 canzoni).

Nella quarta serata voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli esperti. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una classifica, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la quarta serata dalle canzoni (nelle esecuzioni con artisti Ospiti) e quelle delle Serate precedenti. All’interpretazione-esecuzione con artista Ospite più votata potrà essere assegnato un premio speciale da RAI.

Nella quinta serata (Serata Finale) voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli Esperti.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle delle Serate precedenti. Nuova votazione delle canzoni risultate ai primi 3 posti nella classifica, sempre de: - il pubblico, attraverso Televoto - la giuria della Sala Stampa - la giuria degli Esperti.

I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima votazione in Serata e quelle ottenute dalle votazioni precedenti.

La canzone prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2019.

Il team (regista, scenografo, direzione musicale, autori, consulenti…)

Il Festival di Sanremo è scritto da Martino Clericetti, Pietro Galeotti, Ermanno Labianca, Massimo Martelli, Luca Monarca, Giovanni Todescan, Guido Tognetti, Paola Vedani. Massimo Giuliano e Giuseppe Cesaro sono, rispettivamente, il consulente musicale e il consulente per la comunicazione del Direttore Artistico.

La direzione musicale è di Geoff Westley con Mario Corvini, Maurizio Filardo e Paolo Gianolio. La scenografia è affidata a Francesca Montinaro. Il direttore della fotografia è Mario Catapano. La regia è di Duccio Forzano. Claudio Fasulo, vicedirettore responsabile progetto Festival. Gabriella Schiavo, capoprogetto, Simona Marconi, produttore esecutivo.

PRIMAFESTIVAL

Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69ᵃ edizione del Festival di Sanremo.

Tutti i giorni a partire dal 25 gennaio e subito dopo il Tg1, il Prima Festival ci accompagnerà in pieno clima sanremese con notizie curiose, interviste a caldo e gossip esclusivi sui cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

Non mancherà inoltre il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete.

E dal 4 febbraio per tutta la settimana del festival, ancora più notizie, più curiosità e più rumors, a pochi minuti dall’inizio dello show

Tutto questo nell’unico programma televisivo all news interamente dedicato al Festival di Sanremo. Gli autori del programma sono Walter Santillo e Carmelo La Rocca, la regia è di Carlo Flamini.

DOPO FESTIVAL - THE DARK SIDE OF SANREMO

A 50 anni da quando l’uomo ha messo piede sulla luna, il Dopo Festival 2019, in diretta dal Teatro del Casinò, renderà omaggio alle stelle della musica e alle canzoni dell’Ariston. E cielo, stelle e luna saranno non solo al centro di una rinnovata scenografia ma parte integrante di un programma che farà del racconto poetico e di un’ironia stralunata la propria cifra. A trasportarci in questo mondo ci sarà Rocco Papaleo (Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto) che insieme a una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival giocando con loro, intervistandoli e coinvolgendoli in cameo musicali dove si esibirà lui stesso. Ad accompagnare Rocco ci saranno due presenze femminili, di eleganza e fascino complementari, ognuna a rappresentare due anime diverse di quello che, in omaggio ai Pink Floyd, quest’anno è il sottotitolo del Dopo Festival: The Dark Side of Sanremo. È previsto anche un collegamento in esterna, sotto le stelle, da Santa Tecla, per dare alla serata anche un tocco glam della Sanremo by night.

RADIO2 AL FESTIVAL DI SANREMO

Musica, divertimento, compagnia e buonumore sono gli ingredienti di Rai Radio2 che anche quest’anno è la radio ufficiale del Festival di Sanremo. E lo fa con un impegno senza precedenti di programmi, conduttori e location.

Tutto il giorno in diretta in piazza con il mitico truck rosso. Tutta la sera in diretta dal Teatro Ariston per non perdere nemmeno un attimo di quello che succede all’interno del Festival sia sul palco che nel backstage. Tutta la notte in diretta da Forte Santa Tecla con musica, artisti, commenti, Live.

E tutto naturalmente on line con i social di Radio2 impegnati a trasferire e riportare ogni emozione del Festival.

I 24 PROTAGONISTI (titolo delle canzoni ed etichetta discografica)

• Achille Lauro – Rolls Royce (Sony)

• Arisa – Mi sento bene (Sugar)

• Loredana Berté – Cosa ti aspetti da me (Warner)

• Boomdabash – Per un milione (Universal)

• Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta (Warner)

• Simone Cristicchi – Abbi cura di me (Sony)

• Einar – Parole nuove (Sony Music)

• Ex Otago – Solo una canzone (Universal)

• Ghemon – Rose viola (Carosello)

• Il Volo – Musica che resta (Sony)

• Irama – La ragazza con il cuore di latta (Warner)

• Mahmood – Soldi (Universal)

• Motta – Dov’è l’Italia (Sugar)

• Negrita – I ragazzi stanno bene (Universal)

• Nek – Mi farò trovare pronto (Warner)

• Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood (Sony Music Entertainment)

• Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce (Sugar)

• Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita (Museo dei sognatori)

• Francesco Renga – Aspetto che torni (Sony)

• Daniele Silvestri – Argento vivo (Sony)

• Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte (GGD)

• Paola Turci – L’ultimo ostacolo (Warner)

• The Zen Circus – L’amore è una dittatura (Woodworm)

Ultimo – I tuoi particolari (Honiro)

LE DICHIARAZIONI DI CLAUDIO BAGLIONI CIRCA L’ANNOSA “QUESTIONE MIGRANTI”

A conclusione di questo lungo resoconto sulla kermesse sanremese, ci piace sottolineare e condividere alcuni passaggi del direttore artistico, Claudio Baglioni, circa la “questione migranti”:

“Il nostro Paese, ma non solo, è terribilmente incattivito nei confronti dell’altro. Guardiamo con sospetto l’altro e anche la nostra ombra. Credo che le misure messo in atto da questo governo ma anche di quelli precedenti non siano all’altezza della situazione ma ora la grana è grossa. Con una diversa impostazione non saremmo arrivati a questo punto”. E poi aggiunge: “Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 40 o 50 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io. Siamo alla farsa, questo ce lo dobbiamo dire. Non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolverlo, ma ci vorrebbe almeno la verità di dire che siamo di fronte a un grave problema e di metterci tutti nella condizione di risolverlo. Siamo vicini all’anniversario della caduta del Muro di Berlino e noi invece ne stiamo alzando altri.” Parole che la nostra redazione condivide totalmente.

Clicca qui e ascolta la dichiarazione integralmente

Questo è tutto ciò che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2019, grazie anche (anzi, soprattutto) alla collaborazione dell’Ufficio Stampa di Daniele Mignardi. (La redazione)