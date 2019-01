Angelo De Augustine riparte con Tomb. Ascolta il nuovo album in streaming integrale | News



Angelo De Augustine scrive e registra canzoni a Thousand Oaks, in California, un sobborgo a nord di Los Angeles, dove è cresciuto. Il suo album di debutto autoprodotto, Spirals of Silence, e il successivo EP di 3 canzoni, How Past Begins, è stato elogiato da riviste e webzine come The Fader, Stereogum, Vogue e altre ancora.

Nel 2017 pubblica il singolo Truly Gone che anticipa il disco Swim Inside the Moon, sempre del 2017, poi è la volta di un altro EP Carcassonne, è il 2018, e infine di questo nuovo, suggestivo lavoro sulla lunga distanza.

Si intitola Tomb ed è uscito lo scorso l’11 gennaio 2019 su Asthmatic Kitty Records.

Tomb riflette una specie di nuovo inizio per Angelo, sia emotivamente che dal punto di vista della sua carriera.

Canzoni che si avviano verso la positività, affrontando l’amore perduto e il rimpianto. Un album che a dispetto del titolo non vuole seppellire o nascondere qualcosa, tutt’altro.

Tomb è il tentativo di aprire il sigillo e lasciare emergere qualcosa di nuovo. È il desiderio di trasformare il dolore interiore in una bellezza universale.

Angelo De Augustine dice che la musica lo ha aiutato a guarire e ora può fare altrettanto con le persone che lo ascoltano.

Il cantautore americano dichiara, inoltre, che “questo album è, nella sua essenza, una preghiera per la speranza e la chiarezza, e una preghiera per l’amore”.

A partire da oggi Tomb è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi