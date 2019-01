Sanremo 2019: i primi dodici duetti. Scopri i nomi degli artisti | News



Sono stati resi noti i primi 12 duetti della 69esima edizione del Festival di Sanremo che si terrĂ dal 5 al 9 febbraio 2019. Nella quarta serata, ovvero l’8 febbraio, i 24 artisti reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, in compagnia di un artista ospite.

I primi duetti annunciati sono i seguenti: Nek con Neri Marcorè, Ultimo con Fabrizio Moro, Zen Circus con Brunori Sas, Simone Cristicchi con Ermal Meta, Francesco Renga con Bungaro e il balletto di Eleonora Abbagnato, Daniele Silvestri e Rancore con Manuel Agnelli, BoomDaBash con Rocco Hunt, Anna Tatangelo con Syria, Mahmood con Guè Pequeno, Paola Turci con Beppe Fiorello, Loredana Bertè con Irene Grandi e infine Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci.

Questi insomma i dodici duetti di Sanremo 2019 finora resi noti. (La redazione)