Bed Sea Walks Ã¨ l’album d’esordio di A Red Idea. Ascoltalo in anteprima streaming | News

Bed Sea Walks è l'album d'esordio di A Red Idea. Ascoltalo in anteprima streaming



Bed Sea Walks è l’esordio discografico di A Red Idea, moniker del musicista veneziano Alvise Forcellini. Un disco nato sull’onda delle divagazioni fisico-psichiche del suo autore, approdato nei lidi lagunari dopo una vita trascorsa a viaggiare e suonare per il mondo.

Un esordio discografico dal sound decisamente internazionale! Bed Sea Walks, primo album del nuovo progetto A Red Idea, è influenzato da artisti come Midlake, Alt-J, dal songwriting stralunato di Beck e dalle contaminazioni dei Radiohead, ma ha anche un tocco che lo rende subito riconoscibile.

Dietro questo moniker si cela Alvise Forcellini, musicista veneziano approdato alla carriera solista grazie all’incontro con Andrea Liuzza, titolare dell’etichetta Beautiful Losers nonché dell’apprezzato progetto Are You Real?.

Le canzoni sono state scritte da Alvise in solitaria, con stratificazioni di chitarre e synth, e col contributo canoro di Teresa Sartore.

Andrea ha poi lavorato agli arrangiamenti e al mix, aggiungendo batterie, programmazioni e rumori. Il risultato viene da loro descritto come un sound in cui immergersi, quasi fosse un’ideale passeggiata sottomarina, per riaffiorare più forti.

Il disco sta già raccogliendo consensi, tanto che l’etichetta Pipapop Records ne ha tratto una canzone per includerla nella sua nuova compilation, dedicata ai più interessanti progetti italiani cantati in inglese.

Bed Sea Walks è la seconda produzione della neonata Beautiful Losers, dopo il fortunato disco di An Early Bird, attualmente in tour in Europa.

Bed Sea Walks, in uscita venerdì 25 gennaio 2019 per Beautiful Losers Records, è in anteprima streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

