Un nuovo album e un documentario in arrivo per i Pixies. Guarda il trailer | News



I Pixies, tramite il loro canale ufficiale, hanno annunciato un nuovo album a partire dal prossimo mese di settembre.

Il disco, che è ancora senza titolo, è stato scritto nel corso del 2018 ed è stato registrato a dicembre presso il Dreamland Recordings vicino a Woodstock, New York, mentre la produzione è stata affidata a Tom Dalgety.

Nel frattempo la band americana ha collaborato con Signal Co. No1 per documentare la realizzazione del prossimo album e la storia della band: una serie di 12 podcast imperdibili in arrivo a giugno chiamata Past is Prologue.

E cos√¨ mentre i Pixies creano il loro nuovo album negli studi di Dreamland, l’acclamato giornalista musicale Tony Fletcher rivela la loro storia attraverso conversazioni quotidiane. Di seguito il trailer. (La redazione)