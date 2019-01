Low Fuel è il titolo del album di Gianmaria Simon. Guarda il video | News



Low Fuel è il titolo del nuovo album di Gianmaria Simon disponibile da oggi su etichetta Vrec con distribuzione Audioglobe. Si tratta del secondo album del cantautore toscano (di origini liguri) a quattro anni di distanza da L’ennesimo Malecon.

Low Fuel prende il nome dalla title track, primo singolo estratto, una canzone dedicata al tachimetro di una macchina che diventa espediente per raccontare di vite costantemente in riserva, passate a schivare gli etilometri, a stipare scheletri negli armadi, un pretesto per parlare di chi non riesce ad attenersi ai parametri, di chi ha sempre “l’outfit” sbagliato.

Questo in fondo è Gianmaria Simon, un artista polveroso, “malestante” che continua ostinatamente ad andare avanti lungo strade secondarie poco battute affrontando sonorità sempre diverse, dal folk al blues oscuro con influenze western e pop.

Nel lessico ricercato e gli strumenti usati (non mancano fisarmoniche, congas, ukulele, mandolino, trombe, violini) Simon si colloca come un artista unico nel panorama nazionale.

Nel disco spiccano Malestante, Low Fuel la ballad Tramp Steamer e Mi gusterò il peccato. Contiene anche L’avventura, cover di un classico di Domenico Modugno del 1965 usata come colonna sonora di Scaramouche.

Guarda il video del singolo Low Fuel, traccia che dà il titolo all’album. (La redazione)