Zero Over Zero Ã¨ il nuovo album di Bonifacio Madeyes | News

Zero Over Zero è il nuovo album di Bonifacio Madeyes



Ligure di nascita, Bonifacio Madeyes vive a Milano, dove insegna Fisica e Matematica alla American School of Milan. E Zero Over Zero è il suo nuovo album in uscita per Ultra Sound Records.

Zero Over Zero (zero diviso zero), come operazione matematica, è qualcosa di indefinito. Acquista un significato solo quando viene intesa come un processo dinamico in atto in cui due quantità vengono divise mentre tendono a diventare sempre più piccole, senza mai fine.

A seconda di come si avvicinano a zero, ovvero del loro rapporto di forze dialettico, il risultato può potenzialmente essere qualunque cosa, un numero finito o, anche, raggiungere infinito.

Partendo da questa idea, Zero Over Zero fa riferimento alle molteplici possibilità dell’Essere, a come variazioni infinitesimali e apparentemente insignificanti possano portare ad esiti e situazioni di vita radicalmente differenti.

Le tracce dell’album traggono spunto da episodi biografici reali o immaginari, ripercorrendo i fatti o reinventando e delineando alternative possibili.

Ascolta Zero Over Zero in streaming integrale sul nostro blog via SoundCloud. (La redazione)