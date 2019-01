Ãˆ un momento difficile, tesoro: il singolo che dÃ  il titolo al nuovo disco di Nada | Video | News

È un momento difficile, tesoro: il singolo che dà il titolo al nuovo disco di Nada | Video | News



È un momento difficile, tesoro è il secondo singolo estratto nonché la title track del nuovo album di inediti di Nada Malanima, uscito lo scorso 18 gennaio per Woodworm Label con distribuzione Artist First e prodotto dal britannico John Parish.

Il video: Nada è un’inserviente che si aggira facendo piccoli lavori in un circo in pausa. Non c’è nessuno oltre a lei e qualche animale anch’esso sospeso in un limbo “psicotemporale”. È l’occasione per un volo della mente, una riflessione onirica su se stessi. È un momento difficile, tesoro, un momento che può durare un’esistenza intera, ma la vita va avanti, basta una ramazza e uno scopo sebbene piccolo.

A proposito del brano Nada dice: “L’apertura ideale, il prologo. Lo considero il tema di questo mio nuovo lavoro. È la canzone che con una triste ironia, nel suo avanzare con quel portamento di due soli accordi, trascina in una camminata elettrica che non si ferma mai continuando a girare intorno a se stessa. Io, la disperata protagonista di questo girone infinito, chiedo di aiutarmi a ritrovare quel po’ di calore e di umanità che mi faccia uscire dal cerchio delle conquiste a ogni costo e da questa fredda attualità che non mi fa stare bene: ‘Ho troppe cose ma nessuna che mi tiri su, nessuna che mi tiri su. È un momento difficile, tesoro’.” (La redazione)