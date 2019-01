Beautiful Sadness è l’album di debutto di Fil Bo Riva | News



Fil Bo Riva non è solo il nome d’arte del cantautore Filippo Bonamici. È anche il nome di un progetto che unisce due amici: Bonamici e il chitarrista Felix A. Remm. Con l’annuncio dell’atteso album di debutto Beautiful Sadness, composto da 13 canzoni sincere e senza tempo, in uscita a livello internazionale il 22 marzo 2019, Fil Bo Riva è pronto a plasmare e trasformare il progetto in qualcosa di veramente speciale.

Fil Bo Riva non è uno di quei musicisti che sin da piccolo sognava di diventare una star, eppure la musica è stata la sua costante compagna di viaggio. Nato e cresciuto a Roma, ha subìto il fascino della musica italiana degli anni Sessanta, decisiva nell’influenzare il suo approccio alla melodia. I quattro anni trascorsi in un collegio in Irlanda gli hanno fatto conoscere una nuova e affascinante scena musicale, ma la scintilla decisiva è arrivata con il trasferimento a Berlino.

È lì che Filippo Bonamici incontra il chitarrista Felix A. Remm e il produttore Robert Stephenson (Mighty Oaks), due figure che avrebbero svolto un ruolo importante nello sviluppo della sua musica e che gli avrebbero permesso di fare il salto di qualità. Con loro nel 2016 registra il suo EP di debutto, If You’re Right, It’s Alright contenente la bellissima e fortunata Like Eye Did.

Un esordio che spalanca all’artista italiano le porte dei club e dei festival di tutta Europa. Nel frattempo, tra un tour e l’altro, Fil Bo Riva ha continuato a lavorare sul suo album di debutto e a stuzzicare i suoi fan con nuova musica.

“Questo disco - spiega Fil Bo Riva - lo vedo quasi come un mix tra un progetto di un artista solista e una band. Senza i miei musicisti la musica avrebbe suonato in maniera molto diversa”. (La redazione)