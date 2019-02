William Tyler: ascolta Goes West, il nuovo album del musicista di Nashville | News | Streaming | Ultime notizie



William Tyler è un chitarrista e compositore di Nashville. Ha trascorso anni a fare esperienza accompagnando in tournée gruppi come Lambchop e Silver Jews prima di staccarsi da loro e iniziare un proprio percorso artistico incentrato, soprattutto, sulla musica strumentale per chitarra.

Goes West è il suo nuovo lavoro discografico alt. country pubblicato il 25 gennaio 2019 da Spooky Buffalo Music.

L’album del musicista americano è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi