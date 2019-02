Afrodite e le canzoni leggere di Dimartino | News | Streaming | Ultime notizie



Palermitano, classe 1982, Antonio Di Martino (in arte Dimartino) è un musicista e un autore di canzoni dal talento e dalla sensibilità non comuni. Qualità che ha dimostrato fin dall’esordio del 2010 intitolato Cara maestra abbiamo perso ma anche (soprattutto) con il successivo Sarebbe bello non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni tanto è utile del 2012.

Il 2013 invece è la volta dell’EP Non vengo più mamma, “un concept sulla morte dolce, accompagnato dalle tavole dell’artista Igor Scalisi Palminteri“.

Arriva poi nel 2015 Un paese ci vuole, altro concept album liberamente ispirato a La luna e i falò di Cesare Pavese.

Non stanco nel 2017 dà vita anche al suo primo romanzo intitolato Un mondo raro “in cui racconta la vita e l’incanto della cantante messicana Chavela Vargas, scritto insieme al cantautore Fabrizio Cammarata“.

“Sempre insieme a Cammarata incide anche un disco che ha lo stesso titolo del romanzo, registrato a Città del Messico insieme a Juan Carlos Allende e Miguel Peña storici chitarristi della cantante messicana.”

Afrodite è il suo nuovo lavoro discografico pubblicato il 25 gennaio 2019 da 42 Records in collaborazione con Picicca Dischi.

Un disco che segna l’atteso ritorno del cantautore siciliano in grado di stupire l’ascoltatore già dal primo ascolto con le sue canzoni pop, leggere e mai banali.

Con la pubblicazione di Afrodite, sono stare rese note anche le prime date dal vivo: il 15 febbraio a Palermo (I candelai), 16 febbraio a Catania (MA), il 21 febbraio a Milano (Santeria Social Club), il 22 febbraio a Cavriago (Circolo Kessel), il 23 febbraio a Pisa (Cinema Lumière), 28 febbraio a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 9 marzo a Coversano (Casa delle Arti), il 14 marzo a Cosenza (Auditorium Unical), il 15 marzo a Roma (Monk) e il 16 marzo 2019 a Bologna (Locomotiv Club). (La redazione)