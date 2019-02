Ecco chi vincerÃ  il Festival di Sanremo 2019 secondo le quote scommesse della SNAI | News

Ecco chi vincerà il Festival di Sanremo 2019 secondo le quote scommesse della SNAI | News



Martedì 5 febbraio 2019 prenderà il via la 69esima edizione del Festival della Canzone italiana che vedrà protagonisti 24 artisti italiani che per cinque sere consecutive si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in diretta su Rai 1.

Il vincitore di Sanremo sarà annunciato sabato 9 febbraio.

Nel frattempo però la Snai, la società italiana di scommesse, ha reso noto le quote di ciascun concorrente alla kermesse ligure e tra i favoriti, a oggi, risultano: Ultimo (2.25), Irama (2.50), Il Volo (3.50), Nek (5.00), Daniele Silvestri (8.00), Francesco Renga (10.00) e Arisa (10.00).

Seguono poi: Federica Carta e Shade (12.00), Loredana Bertè (15.00), Simone Cristicchi (15.00), Enrico Nigiotti (18.00), Patty Pravo e Briga (20.00), Ghemon (20.00), Paola Turci (20.00), Negrita (20.00), The Zen Circus (25.00), Einar (25.00), Mahmood (25.00).

Chiudono la lista: Achille Lauro (30.00), Boomdabash (30.00), Motta (30.00), Nino D’Angelo e Cori (35.00), Anna Tatangelo (40.00) e Ex Otago (50.00). (La redazione)