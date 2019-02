Now è l’album di debutto del cantautore canadese Jesse Mac Cormack | News | Video



Dopo svariati EP - Music for the Soul (2014), Crush (2015), After the Glow (2016) - il cantautore e compositore canadese Jesse Mac Cormack arriva al debutto con Now: un caleidoscopico art-rock in uscita il 3 maggio 2019 su Secret City Records.

No Love Go è il primo singolo estratto dal disco d’esordio del canadese Jesse Mac Cormack. (La redazione)