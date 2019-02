Dr. One at 6:30 AM: il nuovo video di Yosonu | News



Dr. One at 6:30 AM è il nuovo sperimentalissimo video di Yosonu, one man act tra i più folli, originali e coraggiosi in questo momento nel nostro Paese (grazie anche all’utilizzo di strumenti di riciclo e non convenzionali, intuizione che gli è valsa il patrocinio di Legambiente).

Trattasi dell’ultimo singolo estratto da Happy Loser, il secondo album di Yosonu pubblicato nell’aprile del 2017 e dal quale sono partire diverse tournée in lungo e in largo per la penisola.

Il brano vede la partecipazione straordinaria di John Egan, flautista della storica band inglese Ozric Tentacles (oggi coi Dream Machine). (La redazione)