Seeing Other People Ã¨ il nuovo album degli americani Foxygen. Ascolta il primo singolo | News | Ultime notizie

Seeing Other People è il nuovo album degli americani Foxygen. Ascolta il primo singolo | News | Ultime notizie



Il 26 aprile 2019 sarà pubblicato su Jagjaguwar Seeing Other People, il nuovo album degli americani Foxygen.

Il duo di base a Los Angeles, California, formato da Sam France e Jonathan Rado, torna con il nuovo album Seeing Other People, prodotto dagli stessi Foxygen con l’aiuto di Shawn Everett presso i Sonora Studio di Los Feliz.

L’album è ancora una volta la prova dell’abilità unica del duo di espandere i confini del pop rock tradizionale verso lidi irraggiungibili dalla maggior parte degli artisti indipendenti.

L’album si divide tra urgenza sixties pop, arrangiamenti vicini al rock tradizionale americano degli anni ‘70 e al gusto raffinato dell’indie contemporaneo.

Questo album registrato con i leggendario batterista americano Jim Keltner (al lavoro con artisti del calibro di John Lennon, Ringo Starr, Joe Cocker, Barbara Streisand e molti altri), ci regala dei Foxyegen in forma smagliante, la migliore dai tempi del loro secondo album We Are The 21st Century Ambassadors of Peace & Magic.

Ascolta il primo singolo Livin’ a Lie estratto da Seeing Other People. Buon ascolto. (La redazione)