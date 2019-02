La cantautrice e compositrice losangelina Julia Holter a Ferrara Sotto Le Stelle 2019 | Notizie | Festival | Concerti



Nuovo annuncio per uno dei festival musicali più importanti in Italia, e non stiamo parlando certo di quello sanremese, bensì di quello ferrarese. Anche perché qui non c’è nessuna gara, nessuna competizione, nessun televoto o tasto da schiacciare, e soprattutto nessuna polemica. Qui, a Ferrara Sotto Le Stelle, chi vince è sempre la buona musica.

Insomma, dopo gli annunci di Soap&Skin (25 giugno), Thom Yorke (18 luglio), Tash Sultana (22 luglio), il cartellone della 24esima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle si arricchisce di un altro nome interessante della scena indipendente e alternativa internazionale: la cantautrice e compositrice losangelina Julia Holter che si esibirà il 24 giugno 2019 nel Cortile del Castello Estense.

Il suo ultimo lavoro, Aviary, è tra i 25 dischi del 2018 più belli scelti dal nostro blog. Un album sperimentale, gentile e ricco di splendidi arrangiamenti strumentali.

Un’artista unica nel panorama musicale contemporaneo che vi invitiamo ad ascoltare. Soprattutto dal vivo. (La redazione)