I diari della stampella di Andi e le banane, tra folk e swing | Notizie

I diari della stampella di Andi e le banane, tra folk e swing



Scritto in occasione di un rocambolesco viaggio in India, I diari della stampella è l’album di esordio di Andi & le banane, la nuova creatura musicale di Ezio Castellano.

Il titolo dell’album fa riferimento all’incidente accaduto a Ezio poco prima della sua partenza, che lo ha costretto a vagare per l’oriente in compagnia di una stampella, diventata poi un’inseparabile amica di questo viaggio intenso e personale.

I diari della stampella non sono solo la narrazione grottesca di quella avventura, ma anche la descrizione di una condizione emotiva oltre che fisica con cui si affronta la vita.

Composti e arrangiati durante un momento di pausa del progetto La banda del pozzo, questi dodici brani rielaborano frammenti, bozze e appunti raccolti negli ultimi anni per dar voce a ciò che l’autore definisce “le parti più nascoste, ciniche, malinconiche e romantiche di me, la mia autoironia, il mio amore per la Sicilia, la gratitudine per tutti i posti visitati in questi anni e la riconoscenza per ogni sorriso e lacrima versata.”

Pubblicato il 2 febbraio 2019, I diari della stampella è in streaming integrale sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)