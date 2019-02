La grande occasione di Martin Sparrow: il romanzo-rivelazione di Peter Cochrane | Notizie | Libri



Esce oggi, 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il nuovo bellissimo titolo di Jimenez Edizioni. Si intitola La grande occasione di Martin Sparrow, il romanzo-rivelazione di uno dei maggiori storici australiani, Peter Cochrane, che ha messo competenza e sensibilità al servizio di una storia cruda e appassionante.

Martin Sparrow naviga già in cattive acque quando la memorabile inondazione del fiume Hawkesbury nel marzo 1806 si riversa su di lui e sulla sua fattoria. Sfortunato, indebitato e disperato, l’ex detenuto si trova di fronte a una scelta decisiva. Può darsi da fare per ricostruire ciò che ha perso o può lasciarsi sedurre dalle dicerie riguardo una terra leggendaria e paradisiaca al di là delle montagne, un luogo dove gli uomini sono davvero liberi e indipendenti, e dove poter dare inizio a una nuova vita. Ma quali opportunità di riscatto ci sono per uno come Martin? La sua grande occasione è tra gli uomini rozzi e brutali della colonia penale in cui vive o nelle minacciose foreste selvagge? La decisione che prenderà innesca una straziante catena di eventi e coinvolge una serie di personaggi indimenticabili, trasformando l’avventura di un uomo nell’epopea di un’intera comunità multirazziale,quella che darà vita a ciò che noi oggi chiamiamo Australia. Ambientato nel cuore di una terra inospitale e affascinante, La grande occasione di Martin Sparrow è un romanzo epico sulle scelte compiute quando si hanno pochissime speranze e ancor meno possibilità , e sulla determinazione necessaria per vederle realizzate. Con le sue atmosfere inquiete e un linguaggio che passa dai toni biblici a quelli aspri dei detenuti e dei loro aguzzini, Peter Cochrane trasporta il lettore in un tempo lontano e primitivo, dove essere uomini significa avere la capacità di costruirsi con coraggio il proprio destino.

Peter Cochrane è nato a Melbourne nel 1950, oggi residente a Sydney, è un acclamato storico e scrittore australiano. È noto per il volume Colonial Ambition: Foundations of Australian Democracy, con il quale ha vinto nel 2007 il “Prime Minister’s Prize for History”, e per Australians at War, legato all’omonima serie televisiva. La grande occasione di Martin Sparrow è il suo primo romanzo, al quale ha dedicato otto anni di ricerca. (La redazione)