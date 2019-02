I Pearl Jam ambasciatori del Record Store Day 2019 | Notizie



I Pearl Jam sono gli ambasciatori della dodicesima edizione del Record Store Day, che quest’anno si celebrerà il 13 aprile.

“Ho lavorato nei negozi di dischi per tutta la mia vita e mi sento come se fossi cresciuta con i Pearl Jam a causa di tutto ciò. Una delle prime copie di ‘Ten’ che ho posseduto è stata con me in un lungo viaggio attraverso l’Europa in un’epoca che mi ha dato tanto. Alcuni dei miei più folli e migliori saldi di mezzanotte erano per gli album dei Pearl Jam e una qualsiasi delle loro canzoni mi fa pensare ai miei colleghi preferiti dei negozi di dischi. Questa scelta sull’ambassador è molto naturale, si tratta di una band che rimane fedele a se stessa e alle persone che li amano, una forma di vendita al dettaglio come quella dei negozi di dischi che fa più o meno la stessa cosa”, dichiara Carrie Colliton, co-fondatrice e organizzatrice del Record Store Day.

Mentre Mike McCready, chitarrista e membro fondatore dei Pearl Jam, dice: “I Pearl Jam sono onorati di essere ambasciatori del Record Store Day per il 2019. I negozi di dischi indipendenti sono estremamente importanti per me, e lo sono da quando avevo 12 anni. Prima ancora che sapessi veramente cosa fossero, c’era una certa sensazione di ‘questo è un sogno diventato realtà‘ ed è un paese delle meraviglie e c’è così tanto da imparare qui… ed è ancora così.”

Un’adesione, quella dei Pearl Jam, che termina in un appello sempre di Mike McCready a favore del Record Store Day 2019: “Supporta tutti i negozi di dischi indipendenti che puoi. Sono davvero una buona parte della società. Sai se ami la musica, questo è il posto giusto per scoprirla ed è importante aiutare le persone che lavorano qui. E richiede uno sforzo perché devi cercare qualcosa che vuoi, devi parlare alla gente. Ho dovuto parlare con le persone per capire quale disco degli Aerosmith dovessi avere prima o qualsiasi altra cosa nel corso di un’intera giornata. È un posto dove imparare. È un posto dove divertirsi. Ed è un posto dove scoprire nuova musica. Vieni al Record Store Day, ma rendilo anche Record Store Year”, così Mike McCready, chitarrista e membro fondatore dei Pearl Jam.