The Zen Circus con Vivi si Muore: un album che celebra i venti anni di carriera del gruppo pisano | Notizie | Streaming

Gli Zen Circus sono per noi i vincitori morali del Festival di Sanremo 2019. E per rendersi conto del carattere e della bravura della formazione toscana è sufficiente ascoltare il loro ultimo lavoro discografico: Vivi si Muore 1999-2019, un album che celebra i venti anni di carriera della band indie rock italiana attraverso i loro maggiori successi.

La tracklist inizia con il brano L’amore è una dittatura, in gara quest’anno al festival della canzone italiana, per procedere con un secondo atteso inedito, La festa, e numerosi brani che vanno a ritroso nella discografia della band, fino ad arrivare ai primissimi lavori del 1999, per l’occasione tutti rimasterizzati.

Un’operazione filologica che parte dal presente per andare indietro nel tempo e che ripercorre la storia di una band che, oggi più che mai, si conferma come una certezza del rock indipendente Italiano, portabandiera indiscutibile della musica libera da vincoli: zero pose, zero hype, ma solo tanto, tanto sudore.

Il 12 aprile prossimo gli Zen Circus si esibiranno al Paladozza di Bologna. (La redazione)